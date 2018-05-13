أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الأحد) مرتفعاً 108.74 نقطة، ليقفل عند مستوى 8023.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 182 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الأهلية، والاتحاد التجاري، ومجموعة السريع، والعقارية، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البابطين، وبوبا العربية، وسايكو، وباتك، وسلامة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99 و8.03%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، واتحاد الاتصالات، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، والراجحي، واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 64.52 نقطة ليقفل عند مستوى 3109.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 15 ألف سهم تقاسمتها 72 صفقة.