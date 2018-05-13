أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم (الأحد)، عزمها استثمار 165 مليار درهم (نحو 45 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتوسعة عمليات التكرير في مجمع الرويس الذي يضم أحد اكبر مصافي النفط في العالم.وقال وزير الدولة الاماراتي والرئيس التنفيذي للشركة سلطان أحمد الجابر، إن المشروع الضخم سيزيد قدرة المجمع على التكرير بنحو 65% لتصل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم بحلول 2025.كما يتضمن البرنامج خطة لبناء واحدة من أكبر كسّارات المواد الخام في العالم، ما يزيد الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات من المجمع من 4.5 مليون طن سنوياً في 2016 إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول 2025.وتنتج الامارات 2.8 مليون برميل من النفط يوميا، وتقدّر احتياطاتها بنحو 100 مليار برميل. وهي رابع أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة «أوبك»، والثامنة على مستوى العالم.وتخطط الإمارات لزيادة قدراتها الإنتاجية هذا العام من 3.2 مليون برميل في اليوم إلى 3.5 مليون بنهاية عام 2018.وأبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، هي أغنى الإمارات السبع. وتملك أبوظبي أكثر من 90% من احتياطي النفط الخام الإماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل.وكانت أبوظبي أعلنت في نوفمبر الماضي استثمارات أخرى في قطاع النفط بأكثر من 100 مليار دولار.