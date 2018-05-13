صدر العدد الثالث لمجلة أصداء التميز، وتضمنت تقارير ومقالات جاءت توافقاً مع جائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة، وتميزت بالإعداد والإخراج بشكل ملفت، وذلك تحت إشراف مستشار أمير مكة والأمين العام لجائزة مكة للتميز والمشرف العام على مجلة أصداء التميز الدكتور هشام الفالح.وتضمنت «المجلة» تقرير مسيرة عام، لنائب أمير مكة الأمير عبدالله بن بندر، الأنظار في المجلة، إذ ورد فيه دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لـ«الأمير عبدالله» بعد توليه المنصب وكيف كان في استقباله منذ مهماته الأولى، وجولاته التفقدية في المحافظات ومتابعة مشاريع المشاعر المقدسة والوقوف على حاجات الشباب ومعالجة مشكلاتهم.وجاءت المجلة بعدة تقارير وتحقيقات ولقاءات مع الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الثامنة، وعبارات عن «الجائزة» للأمير خالد الفيصل وحوارات مهمة مع عدة شخصيات كان أبرزها لقاء الأميرة لولوه الفيصل عن تمكين المرأة وفق رؤية 2030.