باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة، أكثر من 90 حالة مرضية بين الجماهير المشاركة في مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قدمت الفرق كافة الخدمات الإسعافية اللازمة للحالات خلال المباراة.



وأعلن المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أنَّ هيئة الهلال الأحمر شاركت خلال المباراة بفريق عمل متكامل برئاسة مدير عام إدارة الهيئة بالمحافظة الأخصائي حسن حسين نافع، إذ ضم الفريق 15 فرقة إسعافية، و15 متطوعاً لمباشرة الحالات.



وأوضح أبو زيد أن الفرق الإسعافية باشرت 90 حالة، تم علاج 40 منها داخل نقاط التجمع بالملعب، و50 حالة في الساحات الخارجية، ونقل حالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.



وبين المتحدث أن الفرق الإسعافية تمركزت بعد انتهاء المباراة خارج الملعب، بينما تمركزت الفرق الإسعافية لمراكز إسعاف طيبة وأبحر وذهبان والنعيم والحمدانية على الجسور والطرق المحيطة بملعب الجوهرة.