أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي، الخميس الماضي، تقرير نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد 2017، الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، ما سيساعد متخذي القرار على الإلمام بكافة البيانات الإحصائية اللازمة، إضافة إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات، واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية عن نشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد؛ وذلك لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في إبراز وتطوير هذا النشاط في المملكة، فضلاً عن إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.وبلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت 86.8% من إجمالي الأسر في المملكة، وبلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 24.74% من إجمالي الأسر في المملكة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الإنترنت 68.13% من إجمالي سكان المملكة، و83.83% من إجمالي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة استخدموا الإنترنت.وعلى صعيد الهواتف المتنقلة، فقد بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الهاتف المتنقل 73.28% من إجمالي سكان المملكة، و92% من إجمالي الأفراد الذين تراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة استخدموا الهاتف المتنقل.وبحسب نتائج المسح، فإن نسبة الأسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب في المسكن بلغت 46.6% من إجمالي الأسر في المملكة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الحاسوب 24.69% من إجمالي سكان المملكة، و30% من إجمالي الأفراد الذين تراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة استخدموا الحاسوب، أما الأسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون بلغت نسبتها 92.67% من إجمالي الأسر في المملكة.