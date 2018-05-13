برأت محكمة مصرية، اليوم (الأحد)، اثنين من ضباط الشرطة من تهمة تعذيب محامٍ حتى الموت في أحد مراكز الشرطة في شمال القاهرة، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.وصدر حكم محكمة جنايات القاهرة بحق الضابطين اللذين يعملان في جهاز الأمن الوطني بعدما ألغت محكمة النقض في أكتوبر 2016 حكما بالسجن خمس سنوات لكل منهما.وتعود القضية إلى عام 2015 حين تم توقيف الضابطين وأحالهما النائب العام إلى محكمة الجنايات، إثر اتهامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي داخل مركز شرطة حي المطرية بشمال شرق القاهرة.وكان حمدي معتقلا لاتهامه بالمشاركة في مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة «تنظيما إرهابيا» في ديسمبر 2013.