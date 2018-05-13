أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الأحد)، معالجتها أكثر من مليون و200 ألف بلاغ عن رابط إنترنت مخالف خلال العام 2017، بزيادة قدرها 24% على العام 2016، في حين تجاوز عدد الروابط المسيئة للأطفال التي تمت معالجتها أكثر من 100 رابط.وقالت الهيئة إنها تسعى للمساهمة بفعالية في دعم جهود مكافحة الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية من خلال حجب المواد غير الأخلاقية بشكل عام كالمواد الإباحية ومواقع القمار، مع اتخاذ إجراءات إضافية حيال المواد المسيئة للأطفال تتضمن إبلاغ الجهات الأمنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية.وأضافت الهيئة أنها تتعامل مع أي بلاغ يصلها وتتخذ الإجراء المناسب بفريق سعودي خلال يوم عمل واحد.وذكرت الهيئة حرصها على تفاعل مستخدمي الإنترنت في المملكة، داعيةً إلى مساندة هذه الجهود بالإبلاغ عن المواقع الإباحية، وإباحية الأطفال من خلال موقع الهيئة (internet.sa) أو تطبيق الهيئة الخاص بالترشيح (filter.sa) على الأجهزة الذكية، مقدمةً شكرها لكل من ساهم في الابلاغ عن المواقع الإباحية، وإباحية الأطفال.يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد عالجت أكثر من ستة ملايين و500 ألف رابط إنترنت منذ عام 2008.