فقد وجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بلدية بني سعد بتطبيق الإجراءات النظامية الرادعة حيال ما تم تداوله من إحباط الشرطة نقل لحوم أبقار بصندوق مركبة متسخ بروث الحيوانات جنوبي الطائف، إضافة إلى تطبيق لائحة الإجراءات النظامية الرادعة حيال المخالفة المذكورة، وتطبيق لائحة المخالفات والغرامات البلدية، وذلك ردعا لكل مخالف يعرض صحة المستهلك للخطر.وأضافت أمانة الطائف في بيان أصدرته اليوم (الأحد): «تم على ضوء ذلك تطبيق الإجراءات النظامية علاوة على اللائحة بحدها الأعلى، واتضح بالكشف والمعاينة على اللحوم المنقولة سلامتها، وتمحورت المخالفة في عدم الالتزام بشروط النقل والتخزين، وسوء وسيلة نقل اللحوم، وما قد سينجم عن ذلك من تداعيات يكون لها تأثيرها المباشر على صحة المستهلك».وحذرت الأمانة أصحاب محلات الجزارة وبيع اللحوم والعاملين فيها من أي تجاوزات أو مخالفات قد تمس صحة المواطنين، لأن ذلك يعرضهم للعقوبات النظامية الرادعة، مشيرة إلى أنها تنفذ حاليا حملة رقابية واسعة على أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء لضبط أي مخالفات محتملة في ظل الإقبال الكثيف عليها من المواطنين والمقيمين.