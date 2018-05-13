كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن أجواء السعودية تترقب في مطلع رمضان حالة مطرية جديدة، مؤكداً أن عاصفة هبوب غادرت اليوم (الأحدباتجاه الإمارات وإيران، والتي تتاثر بها حاليا مضيفا ألاجواء صافية في كل أنحاء السعودية الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، واصفا الأجواء بأنها مستقرة حتى مطلع رمضان.

وقال المسند: «شهدنا خلال الفترة الماضية وصول سرعة الرياح إلى ما يقارب 65 كم خاصة في منطقة حائل والقصيم، فيما تم اقرار تسمية هذه الحالة باسم (هبوب)».

هذا وشهدت المملكة 29 حالة مناخية وفق تسجيل (تسميات )، والتي اطلقت مسمى سمكة الراي على أول عاصفة رملية عقب إطلاق اللجنة الخاصة بالتسمية، وكانت في 2011 قبل أن تتولى التسميات (الشبح، مغدقة، الابواء، الافلاج، تبوك، البيضاء، رائدة، مائية، بارقة، هدى، وادقة، مظلمة، عاصفة الحرم، سابغة، عاصفة الشرق الثلجية، عالية، غامرة، سدود، ربى، الرباب، رحمة، جود، عاصفة مدار، السروات، بشرى، فيض، عاصفة، هبوب)