نفذت الإدارة العامة للأسواق (وكالة الخدمات والبلديات الفرعية) بأمانة الطائف، برنامجاً رقابياً ميدانياً مكثفاً لمتابعة أسواق النفع العام (سوق الخضار والفواكه المركزي، سوق المسترجعات، سوق المواشي والأنعام)، وباقي أسواق الخدمات، إضافة إلى 36 سوقاً ومركزاً تجارياً بأنحاء المحافظة، وذلك ضمن خطة العمل الرقابية الموسمية.وشملت الجولات فحص المعروضات والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات والتعليمات، إضافة إلى الكشف على التراخيص البلدية.وتهدف الأمانة من تنفيذ البرنامج إلى تنظيم أوضاع الأسواق، ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتطبيق الأنظمة والتعليمات.وكشفت الجولات بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة، ومواد مجهولة المصدر، إضافة إلى مواد يمنع تداولها لما لها من أثار سلبية، وضبط مراقبو الإدارة أكثر من 109 مخالفات خلال جولاتهم على الأسواق ومراكز بيع الجملة، تمت خلالها مصادرة المضبوطات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.