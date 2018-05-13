بلغ إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال الربع الأول لعام 2018م (70,289,152) مليون طن، بينما بلغ إجمالي طنيات الحاويات المناولة (17,326,758) مليون طن، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة (1,552,955) مليون حاوية، وذلك ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".في حين بلغ عدد السفن (3,049) ألف سفينة، بينما بلغ عدد العربات (197,814) ألف عربة، فيما بلغ عدد الركاب (258,107) ألف راكب، وبلغ عدد المواشي (1,311,841) مليون ماشية.يذكر أن الموانئ السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي البضائع والحاويات المناولة خلال الربع الأول لعام 2018م مقارنة عن العام السابق.وتسعى "موانئ" لتطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.