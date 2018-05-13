احتفل النادي السعودي بجامعة وين ستيت الأمريكية أمس (السبت)، بحضور رئيس النادي طالب الدكتوراه ناصر بن صالح الخالدي بتخريج طلاب وطالبات الجامعة لعام 2018.وهنأ الخالدي جميع الخريجين، وتمنى لهم التوفيق لخدمة قادتهم ووطنهم بما يحقق أهداف رؤية 2030، كما قدم شكره للملحقية الثقافية السعودية بأمريكا لرعايتها للحفل، وشكر المبتعثين الخريجين السعوديين وأسرهم من حملة الدكتوراه، والماجستير والبكالوريوس، وكل من شارك في إنجاح الحفل.من جهته، قال المبتعث من جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ماجد بن عبدالله بن حسني الحارثي، نيابة عن إخوانه الخريجين: «نحمد الله عزوجل أن حقق لنا هدفنا السامي الذي سعينا وعملنا على تحقيقه منذ وصولنا لأمريكا».كما قدم الحارثي خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمانه من دعم لأبنائهم المبتعثين، سائلا الله عزوجل أن يوفقه وزملاءه لخدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم، بما يحقق رؤية وطننا الغالي 2030.