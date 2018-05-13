كثفت الهيئة العامة للزكاة والدخل من جولاتها التفتيشية الميدانية لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية لضريبة القيمة المضافة، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، وذلك تزامنا مع زيادة حركة النشاط التجاري مع دخول شهر رمضان الكريم.وأكدت الهيئة ضبط 5212 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وذلك منذ تطبيق الضريبة في الأول من شهر يناير 2018 وحتى الآن.وتمثلت غالبية المخالفات التي رصدتها الهيئة في إصدار فواتير ضريبية للمستهلكين لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، وتحصيل ضريبة من المستهلكين بنسبة تزيد على 5%، وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة، وعدم التسجيل في نظام الضريبة.وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها أن حملاتها الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لها، استهدفت قطاعات عدة، من بينها المراكز التجارية، ومراكز صيانة السيارات، ومحلات المواد الكهربائية وأسواق المواد الغذائية، وقد شملت المواقع المستهدفة جميع مناطق المملكة، حيث تأتي تلك الجولات ضمن سياق جهود الهيئة للتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل، من خلال حملاتها الميدانية، إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات ضريبة القيمة المضافة لخفض المخالفات.ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح للمستهلكين التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).