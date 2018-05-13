يعقد مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، غداً (الاثنين)، ورشة عمل عن ما قدمته المملكة من مساعدات ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وذلك في فندق روش ريحان من روتانا بالرياض.وستناقش الورشة التي يشارك فيها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، ومتحدث من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مستجدات خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وجهود وإسهامات مركز الملك سلمان الإنسانية في اليمن، وجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.