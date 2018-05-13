كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة ما تم تداوله من مقاطع فيديو تظهر شخصا يقوم بتوزيع مادة غير معلومة في مدرج مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.فقد أكد المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنهُ إشارة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لقطة تلفزيونية يظهر فيها شخص وهو يقوم بتوزيع مادة غير واضحة لعدد من الحضور في مباراة كرة القدم المقامة بمدينة الملك عبدالله الرياضيه مساء السبت الموافق 1439/8/26، فقد اتضح من التحريات الأمنية أن الشخص الذي كان يقوم بعملية التوزيع مواطن في العقد الثاني مِن العمر، وأن المادة التي كان يقوم بتوزيعها ملصقات عاكسه تحمل لون وشعار النادي الذي يساندونه، يتم وضعها كغطاء على فلاش جهاز الجوال يزداد اللون بريقاً مع تشغيله للدلالة على شعار النادي الذي يساندونه.