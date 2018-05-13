كشف وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم (الأحد)، أن أوبك ستركز على تحديد المستوى الملائم لمخزونات النفط خلال اجتماعها القادم.وقال متحدثا على هامش مناسبة للقطاع في أبوظبي «ما يشغلنا في الاجتماع القادم هو ما المستوى الملائم للمخزونات الذي ينبغي أن نراه وإن كان بوسعنا إبقاء هذه المجموعة معا لفترة أطول».وأبلغ الصحفيين عندما سئل عن أثر العقوبات الأمريكية بحق إيران على إمدادات النفط «لا تقلقوا بشأن المعروض» مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها عضو بمنظمة أوبك في مثل هذا الوضع.