توج فريق سفارة المملكة لدى تونس بكأس بطولة الأخوة العربية الدبلوماسية في نسختها الثانية، بعد فوزه في الدور النهائي مساء أمس على فريق سفارة المغرب بالركلات الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل.وفي ختام المباراة التي حضرها رؤساء ومديرو البعثات والهيئات العربية المعتمدة لدى تونس، وعدد من الرياضيين والإعلاميين العرب، سلَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، كأس البطولة والميداليات الذهبية للفريق السعودي، والميداليات الفضية للفريق المغربي، كما تم توزيع الدروع والهدايا على بقية الفرق المشاركة.