أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة الفرنسية باريس.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم (الأحد)، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.وأكدت دولة الإمارات وقوفها وتضامنها مع الحكومة والشعب الفرنسي في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء متمنية الشفاء العاجل للمصابين.