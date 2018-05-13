ينظم المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية، ومركز الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في مقر المجلس، الثلاثاء القادم، ورشة عمل بعنوان «تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملات في المصانع»، وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشركة تكامل القابضة الذراع التنفيذية التي تربط القطاع الخاص بالقطاع الحكومي، لتحسين ودفع سوق العمل بالمملكة.وتهدف الورشة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملات في المصانع وإعداد الحقائب التدريبية المناسبة لهن، وذلك في كافة التخصصات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، بما يعزز من جهود سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية الملائمة للمرأة في سوق العمل بالمملكة، ويرفع من مستوى التأهيل والإنتاجية وجودة العمل للعاملات السعوديات في المصانع.ويأتي انعقاد الورشة استكمالاً لجهود المجلس التنسيقي لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، ومبادرته التي تترأسها هدى الجريسي المتعلقة بحصر التحديات التي تواجه عمل المرأة في المصانع، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز عمل المرأة السعودية في هذا القطاع الحيوي الذي تلائم وظائفه طبيعتها، وتوفير وظائف لها تحد من نسبة البطالة النسائية.وتستهدف ورشة العمل ملاك المصانع، ومديري الموارد البشرية بالمصانع، فضلاً عن العاملات بالمصانع، فيما يعول المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية ومركز الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مخرجاتها في رسم خريطة طريق لتوجيه البرامج التدريبية في الوظائف النسائية بالقطاع الصناعي نحو مسارها الصحيح، بما يلبي تطلعات رؤية 2030 في زيادة فرص العمل للمرأة السعودية ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية.يذكر أن المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية الذي تترأسه الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، أطلق العديد من المبادرات لتشجيع عمل المرأة في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.