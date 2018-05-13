أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، عن قلقه الشديد إزاء التصعيد العسكري في سبها، مطالباً بالتهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار ولكافة الأعمال العدائية، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.ودعا السراج في بيان نشره اليوم (الأحد)، أطراف النزاع في سبها، إلى الاحتكام للعقل والعودة إلى نهج الحوار والتفاهم.وجدد التأكيد على حرصه البالغ على أمن واستقرار المنطقة الجنوبية، مشدداً على الالتزام بمقررات اللجنة المشكلة من قِبل المجلس الرئاسي لمتابعة أوضاع الجنوب، التي قال إنها تضم مختلف الأطياف ووضعت إثر زيارتها الميدانية لسبها معالجات للأزمة تضمن التهدئة وتوفير الخدمات للمواطنين.وأكد السراج أنه حرص على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.