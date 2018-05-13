نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأحد)، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، حكم القتل تعزيراً في جميل بن محمد بن علي عسيري -سعودي الجنسية- لإقدامه على تكوين عصابة والسطو المسلح على البنوك وسلب المال منها، وحيازة أسلحة دون ترخيص، والاختلاء المحرم والنصب والاحتيال.وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور.