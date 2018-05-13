أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، عدم تعرض أي من المواطنين السعوديين أو أفراد البعثة السعودية في إندونيسيا لأي سوء، وذلك عقب الهجمات التي طالت كنائس في سورابايا شرق العاصمة جاكرتا.وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا السفير أسامة محمد الشعيبي عبر حسابه في «تويتر»: «وقعت صباح اليوم الأحد انفجارات استهدفت كنائس في مدينة سورابايا شرق العاصمة جاكرتا أدت إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 41، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وتؤكد سفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا عدم تعرض أي من المواطنين السعوديين أو أفراد البعثة لأي سوء ولله الحمد».