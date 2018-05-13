دعت جامعة الملك سعود اليوم المواطنين والمواطنات المرشحين لشغل وظائف بند الأجور والمستخدمين للجنسين (مراسل، عامل أمن، سائق) والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 1439/6/23 إلى سرعة مراجعتها لاستكمال إجراءات تعيينهم ابتداءاً من يوم (الثلاثاء) 29 شعبان 1439، ولمدة 10 أيام عمل.

وأهابت الجامعة بالمرشحين والمرشحات الموضحة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين http://dfpa.ksu.edu.sa/ إلى الحضور للجامعة مصطحبين معهم ملفا يحتوي على صور من الشهادات المطلوبة، وأصل الهوية الوطنية وصورة منها (للرجال) إلى إدارة التوظيف بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالدرعية مبنى رقم 19 الدور الرابع، و(للنساء) إلى وحدة التوظيف بوكالة العمادة لشؤون الموظفات بالمدينة الجامعية للطالبات بالدرعية مبنى رقم 22 الدور الأول.

وأفادت الجامعة بأن من لم يراجع أو تراجع خلال الفترة الموضحة سيسقط حقه أو حقها في التعيين، ويتم استدعاء من يليه أو تليها في الترتيب.