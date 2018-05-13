أحكمت وحدات من الجيش الوطني في اليمن سيطرتها ‏على ‏منطقتي «التلة السوداء وتلة الشيكي» جنوب ‏غربي ‏تعز، ‏بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران.وكشف مصدر ميداني، أن وحدات الجيش شنت ‏هجوماً ‏مباغتاً على مواقع الميليشيات في تلك ‏المناطق ‏التابعة ‏لجبهة الكدحة جنوب غربي محافظة ‏تعز، وتمكنت من ‏تحريرها.وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر من سبعة ‏عناصر ‏من الميليشيا وإصابة آخرين، فيما لاذ ‏الباقون ‏بالفرار.وأكد المصدر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية، أن الميليشيا باتت محاصرة في ‏جبهة ‏الكدحة، وليس أمامها أي منفذ للفرار بعد ‏تحرير ‏الجيش ‏الوطني لمديرية الوازعية.