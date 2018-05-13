واس (عدن)أحكمت وحدات من الجيش الوطني في اليمن سيطرتها على منطقتي «التلة السوداء وتلة الشيكي» جنوب غربي تعز، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وكشف مصدر ميداني، أن وحدات الجيش شنت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيات في تلك المناطق التابعة لجبهة الكدحة جنوب غربي محافظة تعز، وتمكنت من تحريرها.
وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر من سبعة عناصر من الميليشيا وإصابة آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار.
وأكد المصدر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن الميليشيا باتت محاصرة في جبهة الكدحة، وليس أمامها أي منفذ للفرار بعد تحرير الجيش الوطني لمديرية الوازعية.