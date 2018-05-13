نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الملتقى الوظيفي الرابع لمستفيدات الضمان الاجتماعي لوظائف قطاع التجزئة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتوطين ودعم المستفيدات، وذلك بمقر مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض.وأقامت الوزارة هذا الملتقى ممثلة في الإدارة العامة للتمكين الاجتماعي بالتعاون مع مجموعة من منشآت التجزئة، ويهدف الملتقى إلى دعم مستفيدات الضمان الاجتماعي واستقلالهن مادياً لتحويلهن من الرعوية إلى التنموية، من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدات وتمكينهن من الالتحاق بسوق العمل، حيث يُعد الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدات من الضمان ورواد الأعمال والقطاع الخاص.وتم خلال الملتقى إجراء المقابلات الشخصية وتسلم السير الذاتية لهن من قبل مسؤولي الشركات تمهيداً لتوظيفهن في الوظائف المطروحة بحسب رغباتهن وقدراتهن، وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.وذكر وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تهدف من خلال تنظيم هذه الملتقيات إلى طرح العديد من الوظائف المختلفة وتمكين مستفيدات الضمان الاجتماعي من الالتحاق بتلك الوظائف ليكن طاقات منتجة بدلاً من معولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوطين الوظائف ودعم تمكين المرأة في مختلف المجالات خصوصا مستفيدات الوزارة، لأجل تحسين أوضاعهن المعيشية لتوفير الحياة الكريمة لهن، وذلك يمثل جزءاً من أهداف الوزارة في تحقيق رؤية 2030.