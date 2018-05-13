بدأت الأحوال المدنية اليوم ولمدة ثلاثة أيام تقديم خدماتها لمنسوبات ومراجعات جوازات منطقة المدينة المنورة، عبر الوحدة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية، بإشراف فريق نسائي كامل.وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية «الزواج، الطلاق» وتعديل المهن للنساء.من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر أن الأحوال المدنية تسعى لتطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة المتواجدة للقطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب.يذكر أن وحدة الأحوال المدنية المتنقلة والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة، تواصل عملها من خلال خطة عمل مدروسة تهدف لخدمة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.