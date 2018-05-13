نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس (السبت)، جولات ميدانية على سوق الخضار والفواكه شرق مدينة نجران، بهدف التأكد من تطبيق قرار توطين الوظائف التي يمكن شغلها بالسعوديين.وأوضح أمين لجنة توطين الوظائف بالمنطقة عبدالله الدوسري، أن أسواق بيع الخضار والفواكه من النشاطات المستهدفة بالتوطين بالمنطقة بشكل كامل، حيث ضبطت اللجنة 11 وافداً مخالفاً لنظام العمل وقرارات التوطين في أحد أسواق بيع الخضار والفواكه شرق منطقة نجران، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية لتحويلهم لفرع وزارة العمل بالمنطقة، وتطبيق المخالفات بحق العامل وصاحب العمل.وأكد الدوسري أن لجنة التوطين سوف تواصل عملها خلال الإجازات لمراقبة سوق العمل، داعياً أصحاب الأعمال إلى التعاون مع اللجنة والاستفادة من الحلول الموجودة دعماً للسوق بالكوادر الوطنية.