ذكرت الشرطة الإندونيسية اليوم (الأحد) أن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 35 آخرون بجروح في ثلاثة اعتداءات، أحدها تفجير انتحاري، استهدفت كنائس في سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا.



وقال فرنس بارونغ مانجيرا المتحدث باسم الشرطة إن أحدث حصيلة هي ستة قتلى و35 جريحا، فيما أشارت حصيلة سابقة إلى وجود قتيلين و13 مصابا.



وأوضحت الشرطة أنّ الاعتداءات الدموية الثلاثة حصلت بفارق 10 دقائق بين الاعتداء والآخر، مشيرة إلى أن الاعتداء الأول وقع الساعة 7:30 صباحا (00:30 بتوقيت غرينتش).



وطوال عقود ظل جزء من هذه الجزيرة مسرحًا لأعمال عنف طائفية أسفرت عن مقتل وتهجير الآلاف إلى أن وقع اتفاق سلام في 2001.



وإندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان (240 مليون نسمة نحو 90% منهم مسلمون). ويضمن الدستور الإندونيسي حرية المعتقد.





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