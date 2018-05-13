تُوجت العراقية دموع بلقب الموسم الرابع من برنامج (ذا فويس - أحلى صوت)، لاكتشاف المواهب الغنائية الذي تقدمه سنويا شبكة تلفزيون (إم.بي.سي) التلفزيونية.وبجانب حصد اللقب، تشمل جائزة دموع إنتاج ألبوم غنائي من شركة بلاتنيوم ريكوردز، وبفضل تصويت الجمهور تفوقت دموع على منافسيها في الحلقة الأخيرة أمس (السبت)، وهم التونسية هالة مالكي والمغربي عصام سرحان والكويتي يوسف السلطان.وتشكلت لجنة تحكيم البرنامج في موسمه الرابع من الفنانين المصري محمد حماقي والإماراتية أحلام واللبنانيين عاصي الحلاني وإليسا.وكانت دموع من بين الأصوات التي اختارتها أحلام ضمن فريقها لتدريبها طوال الموسم الذي جرى تصويره في لبنان. وعقب إعلان النتيجة قالت أحلام في كلمة للجمهور «اليوم أنا ما أتوج دموع.. اليوم أتوج بلدي الثاني العراق. يستحقون الفرحة ويستحقون النجاح».وكان كل من المتسابقين الأربعة قد أدى أغنيتين منفصلتين قبل انتهاء التصويت، وإعلان النتيجة كما قدم كل من نجوم لجنة التحكيم أغنية فردية. وشاركت في الحلقة الأخيرة أيضا الأردنية نداء شرارة الفائزة بلقب الموسم الثالث من البرنامج والتي قدمت أغنية (بعدو عطرك)، وهي الأغنية الرئيسية بألبومها الأول الذي صدر في وقت سابق من 2018.