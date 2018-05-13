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صور

صور

صور

صور

تشهد جزيرة بيج أيلاند في ولاية هاواي تدفقات حمم بركانية مع استمرار ثورة بركان «كيلاويا»، ما قد يشكل خطراً أكبر من تدفق الصخور البركانية المنصهرة.وأوضحت المسؤولة في مرصد هاواي للبراكين تينا نيل خلال مؤتمر صحفي أن مع انحسار بحيرة الحمم من فوهة البركان، وتدفق الصخور البركانية المنصهرة تحت الأرض، يمكن أن يدفع البركان إلى السطح حمماً سريعة شديدة الحرارة وينتج غازات معدلات سميتها أكبر.مبينة ما قد يجعل الأمور أسوأ في ما يخص الخطر إذا ما وصلت صخور بركانية منصهرة جديدة وأكثر سخونة إلى سطح البركان، وقد يكون هذا هو ما في طريقه للحدوث.وتلقى السكان المحليون تحذيرا في رسالة نصية في الحادية عشرة من صباح أمس (السبت)، من أن الوقت قد لا يسعفهم للإخلاء في الثورات المقبلة المتوقعة للحمم من البركان النشط.