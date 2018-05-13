رفع رئيس نادي الاتحاد المكلف نواف المقيرن، باسمه ونيابة عن جماهير نادي الاتحاد أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لرعايته للمباراة النهائية على كأسه الغالي، مؤكدًا أن رعايته -حفظه الله- كانت مسكًا لختام الموسم الرياضي، حيث تشرف أبناء الوطن برعايته الكريمة.وقدم المقيرن شكره الجزيل لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على النجاح الباهر للحفل الذي شهدته المباراة النهائية، والتنظيم الرائع الذي أضفى على المباراة النهائية جمالاً يليق بهذا العرس الوطني الذي شرفه حضور خادم الحرمين الشريفين.واعدا الجماهير الاتحادية بأغلى عقد رعاية على مستوى الأندية السعودية وصفقات لاعبين على مستوى رفيع يليق باسم نادي الاتحاد، شاكرا جماهير النادي على وقفتهم الصادقة مع الفريق طوال هذا الموسم.