شدد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمباراة النهائية على كأسه الغالية، والتي أقيمت بين فريقي الاتحاد والفيصلي في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، تأكيد للدعم الكبير والمستمر الذي يجده قطاع الرياضة والشباب من القيادة الرشيدة، ودليل على اهتمامه بكافة الرياضيين وتوفير كل ما من شأنه رفعة وعلو شأن الرياضة السعودية في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.وعبَّر عن فخره واعتزازه بتشريف خادم الحرمين الشريفين لهذه المناسبة الرياضية الكبيرة ورعايته لختام الموسم الرياضي، مقدما التهنئة لفريق الاتحاد بمناسبة حصوله على الكأس، مشيرا إلى أن الفريقين قدما مستوى مميزا وكبيرا يعكس تطور مستويات الكرة السعودية، ومتمنيا لفريق الفيصلي حظا أوفر في المسابقات القادمة.