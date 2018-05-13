تصرف إدارة نادي الاتحاد مبلغ 350 ألف ريال لكل لاعب عقب تحقيق الفوز على فريق الفيصلي في المباراة النهائية أمس، وحصد كأس الملك في ختام الموسم الرياضي، وتعتبر المكافأة المالية الأعلى في نادي الاتحاد، من قبل رئيس النادي القادم نواف المقيرن، والإدارة الحالية برئاسة حمد الصنيع، وسيتم توزيع المكافآت وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها مع اللاعبين في المران الأخير قبل المباراة الختامية أمس، هذا ونجح لاعبو العميد في الإيفاء بوعدهم والظفر بأغلى الكؤوس المحلية في الموسم الحالي، والتأهل للعب أمام الهلال في مطلع الموسم القادم على كأس السوبر، والتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.