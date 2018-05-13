حلقتا نقاش في «هيئة الصحفيين»

حجب القناة الثقافية خطأ

عواطف البدر في كتاب

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين غدا (الإثنين) في الرياض، حلقة نقاش تحت عنوان «المخالفات الصحفية» يقدمها كل من رئيس تحرير جريدة الوطن عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عثمان الصيني، عضو لجنة مخالفات الإعلام والنشر إبراهيم أكبر، وأمين عام اللجنة الابتدائية لمخالفات الإعلام والنشر محمد عبدالرحمن السحيباني.وتقام حلقة النقاش في مبنى الهيئة على طريق الملك فهد عند الساعة السادسة والنصف مساءً. كما تضم الهيئة حلقة نقاش أخرى مساء يوم الثلاثاء القادم عن «الجرائم المعلوماتية».أشار الدكتور محمد العوين إلى أن تطوير القناة الثقافية يحتاج إلى إستراتيجية واضحة وعمل دؤوب وتوفيق في تشكيل إدارتها وحسن اختيار للكفاءات المهنية التي ستعمل فيها. وأضاف أن إظهار الصورة الحقيقية لوطننا العزيز تتجلى في إبراز الكنوز العقلية والإبداعية، وأن يظهر للآخرين غناؤنا بثروات كبرى غير النفط والمعادن؛ وأهمها «الإنسان». وتمنى «العوين» على داود الشريان أن يعيد النظر في قرار حجب الثقافية من الظهور.صدر حديثا، عن مؤسسة البدر الثقافية، كتاب «عواطف البدر: رائد مسرح الطفل في الكويت»، وقامت بإعداده الناقدة والباحثة العراقية دكتورة نجاة صادق الجشعمي، وتقديم الكاتب السيد حافظ. ويحتوي الكتاب على شهادات وسرد لمشوار رائدة مسرح الطفل في الكويت عواطف البدر، والكتاب يعطي خلفية كبيرة للدور المهم الذي قامت به من خدمة الحركة الفنية والثقافية في الكويت، وكانت بمثابة انطلاقة لمسرح الطفل في الخليج.