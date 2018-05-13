رحب الملتقى الإعلامي العربي باختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018/2019 خلال اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أخيراً.وأكد الأمين العام للملتقى ماضي الخميس، في بيان صحفي أمس (السبت)، أن مسيرة الإعلام في المملكة العربية السعودية طويلة وحافلة بالعطاء، مشيدًا بالتطور الذي أوجد الكثير من الكوادر الإعلامية السعودية المميزة. ونوه الخميس بأن التميز الإعلامي السعودي ليس محصوراً في داخل المملكة فحسب، بل استطاع أن يصل إلى الخارج، مشيراً إلى التجارب السعودية الرائدة في إنشاء مؤسسات إعلامية ذات طابع إقليمي ودولي.