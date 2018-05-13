دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع 3 آلاف كرتون من اللحوم المجمدة للأسر الأكثر احتياجا في مديرية بيحان في محافظة شبوة اليمنية، بحضور مدير عام مديرية بيحان عبدالله محمد الفرجي.ونوه مدير عام مديرية بيحان، بأهمية هذه المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، كونها تأتي على مقربة من حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك في ظل تردي مختلف أوضاعهم المعيشية وعجز البعض منهم شراء السلع الغذائية الأساسية، لافتا إلى دورها في تخفيف الأضرار الكبيرة جراء الحصار الذي فرضته عليهم الميليشيات الحوثية لأكثر من ثلاثة أعوام، مثنيًا على دور دول التحالف في تحرير بيحان.من جانبه، أوضح ممثل ائتلاف الخير أحمد مريصع، الآلية التي تم اعتمادها لتوزيع هذه الكمية من اللحوم والتي استهدفت 9 آلاف أسرة من الأسر المحتاجة والمتضررة بالمديرية.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 9 آلاف كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 27 ألف أسرة بواقع 162,000 فرد من الفئات الأكثر تضررًا في مديريتي الجوبة وحريب بمحافظة مأرب.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المقدمة من المركز للشعب اليمني.