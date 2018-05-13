توج الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين فوزه السبت على الفيصلي 3-1، في المباراة النهائية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجل للاتحاد عبدالرحمن الغامدي وربيع سفياني وعبدالعزيز العرياني، وللفيصلي سعيد الربيعي. ويعد هذا اللقب التاسع للاتحاد والأول في ملعب الجوهرة، فيما عجز الفيصلي عن إحراز لقبه الأول.وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن الفيصلي من تعديل النتيجة إثر ركلة زاوية، ارتقى لها سعيد الربيعي ولعبها برأسه إلى يسار عساف القرني.وفي الشوط الإضافي الأول استطاع الاتحاد معاودة التقدم إثر كرة وصلت للبديل ربيع سفياني داخل منطقة الجزاء عالجها قوية داخل المرمى. وسجل الاتحاد الثالث عن طريق عبدالعزيز العرياني الذي تلقى كرة عرضية لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.