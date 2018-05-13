أكد رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الإيطالي جياني ميرلو، أن الإعلام الرياضي السعودي يشهد تطورا مذهلا مقارنة بالماضي، وخصوصا في زيارته السابقة للمملكة في عام 2005، مستعرضا بعضا من الصور التي التقطها خلال 13 عاما. وذلك خلال زيارته لمقر الصحيفة «عكاظ» أمس (السبت)، وكان في استقباله رئيس تحرير صحيفة عكاظ الزميل جميل الذيابي وعدد من قيادات الصحيفة، وحضر ميرلو اجتماع الصفحة الأولى مطلعا على تجربة «عكاظ» في صناعة الخبر الخاص، متجولا بعد ذلك في عدد من أقسام الصحيفة، ومنها قسم النشر الإلكتروني، وقسم الإنتاج الفني والإخراج، والاستديو المرئي والصوتي، مؤكدا حرصه على زيارة «عكاظ» ضمن وجوده في المملكة، للاطلاع على تجربتها الصحفية وريادتها، وأضاف أن المملكة تشهد نقلة حضارية عظيمة بإشراك المرأة السعودية بفاعلية في شتى مجالات العمل والحياة الاجتماعية والرياضية، وهو ما سيسهم في دعم التنمية في هذا البلد.مؤكدا إعجابه الشديد بما يقوم به رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ من خطوات وقرارات ساهمت في تطور الرياضة السعودية في وقت وجيز، وأبدى تفاؤله بالقادم للرياضة السعودية.وأشاد بتجربة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وعلى رأسه رئيس الاتحاد الزميل رجاء الله السلمي، إذ وصفه بأنه يحمل فكرا منفتحا وجديدا مما يضمن التعاون القادم والكبير فيما بين الاتحادين، وقال أيضا إن الإعلام السعوي الرياضي يشهد ثورة نتيجة دخول التقنية، التي باتت تتطلب دخول جيل من الإعلاميين الشباب لمواكبة متطلبات عصر الصحافة الرقمية، ولكن المهم الاستثمار في تنمية ثقافة الجيل الجديد.