بثت الهيئة العامة للرياضة الحنين في السعوديين عقب تضمينها شارة النهاية للمباريات السعودية في القنوات السعودية ضمن الكرنفال الذي اقيم بين شوطي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي تضمن العرضة السعودية، وأغنتين وطنيتين للفنان السعودي محمد عبده، وشارة النهاية التي اعتاد «الطيبين» على سماعها نهاية مباريات كافة المسابقات السعودية، إبان عرضها في قناتي السعودية الأولى والثانية.

موسيقى أغنية «My little lady» لفرقة The Tremeloes الإنكليزية، المغناة في العام 1967، والتي ارتبطت بالسعوديين رياضياً ووجدانياً منذ ثمانينات القرن الماضي، حتى وقت قريب، لتكون أشبه بأيقونة موسيقية تعيد حنين السعوديين لذكرى قديمة عاشت معهم نيفاً من الزمن.