لم تكن إطلالة فنان العرب محمد عبده بالعادية في الفعاليات المصاحبة للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ ظهر وهو يبدع وينثر جمال الوطن عبر مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية العاطفية، التي قدمها خلال مشواره الفني.وجاءت إطلالة "أبو نورة" في الليلة الخاصة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نحو فاخر يتماهى مع الحدث الكبير، حيث عاد وأصبغ على أغانية القديمة صبغة إبداعية ولوحة جمالية من خلال أدائه الرائع، الذي حاز على إعجاب خادم الحرمين، وكافة الحاضرين والمشاهدين والمتابعين، والتي نفذها بين شوطي نهائي كأس خادم الشريفين بين الاتحاد والفيصلي.وقدم عبده لوحة جميلة عن شموخ الوطن قال فيها:‏حنا الوفاء من طبعنا‏وعادتنا طيب وكرم‏حكمنا من شعبنا‏هذا اخو وهذا ابن عم‏سلمان فينا القلب والروح‏ومحمد للخير يبني صروح