تحامل الدولي المصري لاعب نادي الاتحاد محمود عبدالمنعم الشهير بـ"كهربا" على الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الفيصلي ضمن نهائي كأس الملك، بعد التحام قوي من قبل لاعب خط وسط "العنابي" التريندادي خالم هايلاند عند الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول من المباراة.

حيث تلقى العلاج اللازم من قبل الجهاز الطبي وعاد لتكملة المباراة، لكن آثار الشد للعضلة الخلفية قلّ من عطاء اللاعب خلال سير المباراة.

ورغم المطالبات الجماهيرية من المدرب التشيلي سييرا بإخراجه من المباراة وإنزال لاعب بديلاً له الا أن "الكوتو" أصر على عدم فقدان تغيير للاستفادة منها خلال سير المباراة.