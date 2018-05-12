يدشن محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، (الثلاثاء) القادم، بمقر المحافظة، البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، والمنصة الإلكترونية للبرنامج، الذي تنفذه جامعة جدة وصندوق الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع عدد من الجهات، ومنها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وغرفة تجارة وصناعة جدة.ويعنى البرنامج الذي يستمر لمدة عامين، بإعداد المتدربين في المجالات المرتبطة بمنافذ بيع التجزئة، ويشمل عددا من الأنشطة منها محلات السيارات، ومحلات الملابس الجاهزة، وملابس الأطفال، والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأواني المنزلية، ومحلات الأجهزة الكهربائية، ومحلات الساعات، ومحلات الذهب، ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار، والبناء، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، ومحلات النظارات، والدراجات النارية، ومحلات قطع غيار السيارات، وتأجير السيارات.