بتوجيهات من أمير حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، تفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريح بن محمد العياد، ومدير الوحدة الضمانية بمحافظة الشملي ماجد العنزي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالفيضة سلمان محمد السويلم، اليوم (السبت)، حالة أسرة عطية العنزي بمركز فيضة بن سويلم غربي حائل 120 كيلو مترا، التي تضررت من موجة غبار اجتاحت المنطقة.وأكد العياد لـ «عكاظ» بأنه بناء على توجيهات أمير منطقة بتلمس حاجات المواطنين وتفقدها ومعرفة أحوالهم بعد موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة، وقفنا على حالة المواطن عطية العنزي في مركز فيضة بن سويلم ودراسة وضعه لتقديم العون والمساعدة له، واتضح بأنه ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ شهري، إضافة الى تسجيله بالمساعدات المقطوعة، وكذلك مسجل ضمن المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية بفيضة بن سويلم.وفيما يخص السكن، أشار العياد إلى أن العنزي رفض السكن داخل قرية فيضة بن سويلم بعد أن تبرع له عدد من المواطنين بمسكن، وفضل البقاء بالصحراء، وستقوم الجمعية الخيرية بفيضة بن سويلم بتأمين بيت شعر من حديد حسب رغبته.