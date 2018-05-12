أضفى حضور النواعم نكهته الجمالية على أول نهائي يحضرنه، بعد توافدهن منذ وقت مبكر إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة)، الذي احتضن المواجهة الختامية لكأس الملك بين الاتحاد والفيصلي، إذ كان حضورهن لافتاً وسط تنظيم من قبل الجهات الأمنية والمنظمة للحدث، التي خصصت بوابات تسمح للعائلات بالدخول بسلاسة، مع وجود مرشدات داخل المدرجات لتنظيم مواقعهن، وحل أي إشكال يعترضهن.وشهدت ساحات الملعب الخارجية قبل انطلاق المباراة برامج ترفيهية قدمتها هيئة الرياضة من خلال أركان انتشرت في مساحات شاسعة، تفاعل معها الجمهور بشكل لافت لاسيما الأطفال الذين بدت على وجوههم الفرحة بالكرنفال التاريخي، فيما ظهرت بعض الجماهير بتقليعات خاصة عكست أهمية المناسبة والحدث بالنسبة لهم، كما تزين معظم الحاضرين بشعارات الفريقين.ويعتبر نهائي كأس الملك هو الأول لحضور العائلات بعد قرار السماح لهم بحضور المباريات، وتخصيص مدرجات تراعي خصوصيتهم، في 3 ملاعب (الأمير محمد بن فهد في الدمام، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، استاد الملك فهد الدولي في الرياض).