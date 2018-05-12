اجتاحت الأغذية الملوثة المستوردة من الخارج أسواق قطر، وحذرت وزارة الصحة القطرية من ورق عنب مستورد بعد اكتشاف ثبات خطورته لاحتوائه على متبقيات مبيدات بنسبة عالية.وحمل الخوف المواطنين على اللجوء إلى شراء أدوات لتحليل الأغذية، التي غالبا ما تستوردها الدوحة من تركيا وإيران للتأكد من سلامتها.كما حذرت وزارة الصحة القطرية من استخدام جهاز لقياس جودة الأغذية بعد انتشار مقاطع فيديو بين القطريين لكشف الأطعمة الملوثة التي غزت أسواقهم.يذكر أنه بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر لجأت الدوحة إلى إيران وتركيا لتعويض النقص في المنتجات.