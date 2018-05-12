‏‏ انتقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أداء قناة KSA SPORTS في تغطية أحداث مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي.وعبر آل الشيخ عن وجهة نظره بما أن الهيئة العامة للرياضة مشرفة على القنوات الرياضية، مشيرا إلى ضعف الاستديو، ووجود أخطاء كثيرة.وأضاف: «كنت أتوقع تغطية تليق بالحدث، ولكنني الآن متشائم، المذيع الخارجي ما بقي إلا يشغل الحفل ويشغل الأغاني، خرب كل المفاجآت، وبالنسبة لمذيع الاستديو الداخلي حسّسنا إنه فيه جريمة ضد الفيصلي، وهو لا يعلم عن تفاصيل موضع التذاكر، لا هو ولا ممثل الفيصلي».