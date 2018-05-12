ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطن خليجي قرب أحد المنافذ البرية بتهمة قتل مواطن عشريني طعنا بسكين في القيصومة بمحافظة حفر الباطن.وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الجمعة ١٤٣٩/٨/٢٥ ورد بلاغ لشرطة محافظة حفر الباطن من مستشفى القيصومة العام عن إسعاف مواطن عشريني إثر تعرضه لطعنة غائرة بالظهر أودت بحياته.وأضاف العقيد الرقيطي أن الاستدلالات الأولية أشارت إلى تورط مواطن خليجي «ثلاثيني» في مقتله إثر خلاف نشب بينهما، وعلى الفور باشر المختصون بالشرطة الإجراءات اللازمة في الحادثة والبحث والتحري عن المتهم، إذ تم القبض عليه باتجاه أحد المنافذ البرية، وجرى إيقافه وإحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.