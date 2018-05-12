تشهد منطقة الرياض وعدد من محافظاتها لحالة جوية رملية، تسببت في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تنتهي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تشهد منطقة الرياض في 6 من محافظاتها لموجة رياح تزيد سرعتها عن 60 كم في الساعة، وتكون مثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية.



وتوقعت أن الحالة التي بدأت من 11 صباحا اليوم السبت وتستمر إلى الساعة 8 مساء تطال كل من الدوامي وعفيف والقويعية والعاصمة الرياض والخرج والزلفي.