زار الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز المكلف الدكتور فهد بن عبد الله السماري والوفد المرافق له، متحف السودان القومي الذي يجّسد الحضارة السودانية منذ العصور القديمة وحتى الفترة الإسلامية مرورًا بالآثار النوبية والمسيحية.واستمع السماري خلال الجولة داخل المتحف، إلى شرح عن المحتويات والمقتنيات الأثرية، التي تحتوي على نحو 50 ألف قطعة يمتد تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام وبعده.وأثنى السماري على الحضارة السودانية والأثر الذي أحدثته على المستوى الإنساني والحضاري، معربًا عن اعجابه بما شاهده من آثار تاريخية.كما قام الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز بزيارة متحف القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، الذي يعّد من المتاحف المهمة ويحتوي على مقتنات تاريخية تعود إلى القصر الجمهوري، مقر الحكم في السودان، خلال الحقب التاريخية المتعاقبة من تاريخ السودان الحديث.