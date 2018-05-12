أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم (السبت) أن بيونغ يانغ "تتخذ إجراءات تقنية" لتفكيك موقع اختباراتها النووية، في خطوة تسبق قمة تاريخية مرتقبة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشهر المقبل.وأفادت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أن "مراسم تفكيك موقع الاختبارات النووية ستجري بين 23 و25 مايو بناءً على أحوال الطقس".وأفاد البيان مفصلا عملية إغلاق الموقع أنه سيتم تفجير أنفاق الاختبارات ما يعطل إمكان الدخول إليها، بينما ستتم إزالة جميع منشآت المراقبة ومعاهد البحث مع مغادرة الحراس والباحثين.وأضاف أنه سيسمح لصحافيين من الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية بإجراء "تغطية من المكان لنقل عملية تفكيك موقع الاختبارات النووية بشكل شفاف".وأوضح أن تحديد جنسيات الصحافيين الأجانب سببه "صغر المساحة في موقع الاختبار" الواقع في "منطقة جبلية وعرة غير مأهولة".ومن المنتظر أن يعقد أول لقاء بين رئيس أمريكي يتولى منصبه وزعيم كوري شمالي في سنغافورة بتاريخ 12 يونيو.وتعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو الجمعة أن تعمل الولايات المتحدة على إعادة بناء اقتصاد كوريا الشمالية الذي أنهكته العقوبات الدولية في حال وافقت الأخيرة على التخلي عن ترسانتها النووية.